СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-24T16:26:09+03:00

В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Салехарде разыскивают виновника ДТП, случившегося 22 января на перекрестке улиц Ямальская – Зои Космодемьянской.

Авария произошла около 22:20. Автомобиль, за рулем которого сидел водитель-лихач, предположительно Land Rover Discovery 3, тёмного цвета. Сам виновник происшествия скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекия ЯНАО, должны быть видны следы столкновения на левой пассажирской двери и левом заднем крыле.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 303 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, 35 человек получили травмы в их числе 1 ребёнок.