2019-01-24T16:26:09+03:00
Общество

В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии

Авария произошла 22 января
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Салехарде разыскивают виновника ДТП, случившегося 22 января на перекрестке улиц Ямальская – Зои Космодемьянской.

Авария произошла около 22:20. Автомобиль, за рулем которого сидел водитель-лихач, предположительно Land Rover Discovery 3, тёмного цвета. Сам виновник происшествия скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекия ЯНАО, должны быть видны следы столкновения на левой пассажирской двери и левом заднем крыле.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 303 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, 35 человек получили травмы в их числе 1 ребёнок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Герман Греф: Деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В ямальском здравоохранении начинают внедрять искусственный интеллект
В селе Овгорт Шурышкарского района в марте начнут строить новую школу
Проезд по участку дороги «Надым – Салехард» откроют в 2020 году
В Новом КУренгое водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девочку, ждет суда
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Хозяин собаки, покусавшей ребенка, заплатил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда
В Тарко-Сале обсудят создание условий для образования «особых» детей
Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью
В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину
Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому
Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции
Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти
В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах