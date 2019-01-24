В ямальском здравоохранении начинают внедрять искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-24T15:36:27+03:00

Во время встречи в Муравленко врачи обучены работе с новой системой

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На Ямале впервые начата реализация нового перспективного пилотного проекта «Внедрение систем искусственного интеллекта для медицины». Его первым участником в регионе стала Муравленковская городская больница в сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков и пользователей искусственного интеллекта для медицины «Национальная база медицинских знаний».

Для этой цели в Муравленко прошла встреча директора медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО Ольги Белорус, главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева и идеолога проекта, члена экспертного совета Минздрава России Александра Гусева.

– Такие системы работают на основе анализа первичных электронных медицинских данных и сертифицированных электронных баз знаний по методикам лечения заболеваний, - комментирует проект главный внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по профилактической медицине, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) можно использовать в качестве «второго мнения».

Как считают специалисты, современные информационные технологии позволяют снизить врачебные ошибки, помогут в прогнозировании развития заболеваний и мониторинге пациентов.

Технология позволит также контролировать соблюдение клинических рекомендаций, стандартов и порядков медицинской помощи, повысить эффективность работы отрасли в целом, снизив вероятность ошибочных заключений на этапах диагностического поиска.

Во время мероприятия обучены врачи, налажено программное обеспечение, сформирована рабочая группа проекта.