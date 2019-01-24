В селе Овгорт Шурышкарского района в марте начнут строить новую школу

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-24T15:24:42+03:00

Все ученики 16 классов будут обучаться в ней в одну смену

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Новая школа в селе Овгорт Шурышкарского района будет рассчитана на 240 воспитанников. Уже определён подрядчик и земельный участок. Работы начнутся не позднее марта 2019 года. В сентябре 2021 года она должна принять новых учеников.

В двухэтажном здании все ученики 16 классов будут обучаться в одну смену, в среднем в каждом классе будет по 15 человек. Школьников будут учить с применением современных передовых методов, для этого часть кабинетов оборудуют компьютерами, экранами и передвижными интерактивными досками.

В новой школе запроектированы кабинеты для обучения и освоения учащимися национальных видов прикладного искусства и труда, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. В здании предусмотрены кабинеты психолога, логопеда и валеолога, медицинский блок с кабинетом врача, стоматолога и процедурным помещением.

Школу сделают доступной для маломобильных групп населения, а также оснастят всеми необходимыми средствами безопасности, такими как видеокамеры и сигнализации.

В 2019 году на территории Ямала осуществляется проектирование и строительство 24 объектов общего образования на 13 380 мест, сообщает правительство ЯНАО. В ближайшие годы новые школы появятся во всех городах Ямала, а также в сёлах и посёлках: Аксарка, Пурпе, Тазовский, Ратта, Восяхово, Антипаюта, Горки, Яр-Сале, Находка и Газ-Сале.