2019-01-24T15:13:29+03:00
Экономика

Проезд по участку дороги «Надым – Салехард» откроют в 2020 году

Правительство ЯНАО и ФКУ «Уралуправтодор» формируют транспортный коридор
Анна Полякова
Поделиться:
Правительство ЯНАО и ФКУ «Уралуправтодор» формируют транспортный коридор Фото: yanao.ruПравительство ЯНАО и ФКУ «Уралуправтодор» формируют транспортный коридор Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Салехарде первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников с руководителем ФКУ «Уралуправавтодор» Алексеем Борисовым 23 января обсудил ход строительства автомобильной дороги «Салехард – Надым» и передачу трассы в федеральную собственность в 2021 году.

«В 2020 году мы обеспечим проезд по участку дороги «Надым – Салехард». Все денежные средства, чтобы завершить строительство, предусмотрены программой «Сотрудничество» и бюджетом автономного округа. За два года мы планируем завершить полный комплекс работ, чтобы в 2021 году дорогу «Сургут – Салехард» передать полностью», - сообщил Ситников.

Напомним, автодорога «Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» общей протяжённостью около 1 300 км, проходящая по Югре и Ямалу, является частью транспортного коридора «Северный Урал» (ТюменьТобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард).

Для Ямала, отметил Алексей Ситников, передача региональной трассы в федеральную собственность – это, прежде всего, освобождение окружных финансовых средств, которые можно перенаправить на содержание улично-дорожной сети муниципальных образований и сети ямальских дорог.

На совещании также обсудили вопрос участия Ямала в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мероприятия по строительству и реконструкции, капремонту и ремонту региональных и местных автодорог в муниципальных образованиях Салехард и Лабытнанги включены в региональный проект, сообщает правительство ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Герман Греф: Деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Салехарде ищут виновника ДТП, скрывшегося после аварии
В ямальском здравоохранении начинают внедрять искусственный интеллект
В селе Овгорт Шурышкарского района в марте начнут строить новую школу
В Новом КУренгое водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девочку, ждет суда
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Хозяин собаки, покусавшей ребенка, заплатил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда
В Тарко-Сале обсудят создание условий для образования «особых» детей
Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью
В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину
Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому
Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции
Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти
В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах