Проезд по участку дороги «Надым – Салехард» откроют в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-24T15:13:29+03:00

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В Салехарде первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников с руководителем ФКУ «Уралуправавтодор» Алексеем Борисовым 23 января обсудил ход строительства автомобильной дороги «Салехард – Надым» и передачу трассы в федеральную собственность в 2021 году.

«В 2020 году мы обеспечим проезд по участку дороги «Надым – Салехард». Все денежные средства, чтобы завершить строительство, предусмотрены программой «Сотрудничество» и бюджетом автономного округа. За два года мы планируем завершить полный комплекс работ, чтобы в 2021 году дорогу «Сургут – Салехард» передать полностью», - сообщил Ситников.

Напомним, автодорога «Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» общей протяжённостью около 1 300 км, проходящая по Югре и Ямалу, является частью транспортного коридора «Северный Урал» (Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард).

Для Ямала, отметил Алексей Ситников, передача региональной трассы в федеральную собственность – это, прежде всего, освобождение окружных финансовых средств, которые можно перенаправить на содержание улично-дорожной сети муниципальных образований и сети ямальских дорог.

На совещании также обсудили вопрос участия Ямала в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мероприятия по строительству и реконструкции, капремонту и ремонту региональных и местных автодорог в муниципальных образованиях Салехард и Лабытнанги включены в региональный проект, сообщает правительство ЯНАО.