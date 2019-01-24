В Новом КУренгое водитель, насмерть сбивший 15-летнюю девочку, ждет суда

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-24T14:53:16+03:00

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Новоуренгойцу предъявлено обвинение в гибели 15-летней девочки в ДТП, случившемся 11 ноября 2018 года. Он на пешеходном переходе не пропустил школьницу. От полученных многочисленных травм она скончался на месте происшествия, водитель же скрылся.

К расследованию были привлечены самые опытные сотрудники городского отдела полиции. Следственная группа незамедлительно приступила к закреплению следов преступления и отработке версий. Был составлен план расследования.

По версии следствия, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, значительно превышая скоростной режим. На улице Сибирской сбил несовершеннолетнюю, которая возвращалась с прогулки домой.

Водителю грозит лишение свободы до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Кроме того, ему предъявлен гражданский иск на сумму 2 миллионов рублей.

Государственное обвинение поддержит лично и.о. прокурора Новый Уренгой, сообщили в региональном ведомстве.