2019-01-24T14:15:17+03:00
Экономика

Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей

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Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границейКлиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
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Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги роуминговой активности абонентов в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В новогодние праздники клиенты компании активно путешествовали за рубеж, а иностранные гости в России скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Число клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось на 55%. Так, в топ стран, которые посетили абоненты Ямало-Ненецкого АО вошли Белоруссия, Казахстан, Таиланд, Франция, Грузия. Всего за период клиенты Tele2 посетили 82 страны. Самыми экзотическими направлениями для зимних путешествий жителей региона стали Бразилия, Австралия, Малайзия, Катар, Мексика.

Голосовой трафик абонентов Tele2 за границей показал рост на 20% год к году. Однако в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за 2018 год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 117.

Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна. Также в декабре оператор запустил услугу в Вилья-лас-Эстрельяс — одной из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

В макрорегион «Урал» Tele2 входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО и Республика Коми.

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