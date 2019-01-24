2019-01-24T14:17:47+03:00
Общество

Хозяин собаки, покусавшей ребенка, заплатил 15 тысяч рублей компенсации морального вреда

Пес сбил мальчика с ног и укусил за стопу
Анна Полякова
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Прокуратура Салехарда завершила проверку по факту нападения собаки на несовершеннолетнего.

25 сентября пес напал на ребенка, сбил его с ног и укусил за левую стопу. Произошло это, как отмечают в прокуратуре ЯНАО, в результате несоблюдения правил содержания домашних животных принадлежащая местному жителю. Мальчик был вынужден пройти необходимое лечение.

На собственника собаки был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор города в интересах ребенка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. В результате суд постановил взыскать с ответчика 15 тысяч рублей.

Само возмещение причиненного вреда находится на контроле прокуратуры города, сообщает региональное ведомство.

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