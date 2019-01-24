В Тарко-Сале обсудят создание условий для образования «особых» детей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-24T13:54:46+03:00

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В Тарко-Сале родители детей с особыми потребностями примут участие во встрече по вопросам создания условий для обучения и развития ребенка.

Специалисты районного департамента образования предлагают таркосалинцам высказать свои пожелания и обсудить нюансы, на которые стоит обратить внимание специалистам.

Встреча состоится сегодня, 24 января в 17:30 часов в районном Информационно-методическом центре развития образования.

Как сообщили в администрации Пуровского района, во встрече примут участие представители образовательных учреждений, Центра социального обслуживания населения, председатель Пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие».