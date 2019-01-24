Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-24T13:36:33+03:00

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В Пуровском районе продолжается заявочная компания по минимальному материальному обеспечению тундровиков.

Список заявителейиз числа жителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, формируется ежеквартально, на основании заявлений, зарегистрированных в период с начала квартала по 10 число последнего месяца квартала.

Как уточнили в администрации Пуровского района, тундровикам предоставляются средства спутниковой связи, а также выплаты на приобретение ГСМ для мини-электростанций.

Для получения средства спутниковой связи заявитель лично либо через уполномоченное лицо представляет заявление с приложением необходимых документов. Список заявителей формируется один раз в полугодие, сообщили в профильном управлении.