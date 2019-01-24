Пуровских тундровиков обеспечат энергией и спутниковой связью
В Пуровском районе продолжается заявочная компания по минимальному материальному обеспечению тундровиков.
Список заявителейиз числа жителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, формируется ежеквартально, на основании заявлений, зарегистрированных в период с начала квартала по 10 число последнего месяца квартала.
Как уточнили в администрации Пуровского района, тундровикам предоставляются средства спутниковой связи, а также выплаты на приобретение ГСМ для мини-электростанций.
Для получения средства спутниковой связи заявитель лично либо через уполномоченное лицо представляет заявление с приложением необходимых документов. Список заявителей формируется один раз в полугодие, сообщили в профильном управлении.