2019-01-24T13:06:13+03:00
Общество

В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину

Наказанием для него может стать 8 лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Лабытнанги в течение суток полицейские раскрыли разбойное нападение. Телефонное сообщение о драке на улице поступило вечером 21 января.

Мужчина у 31-летней женщины похитил мобильный телефон, сумочку с находящимися в ней деньгами. Подозреваемым оказался ранее не судимый 26-летний местный житель.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Наказанием для нападавшего может стать 8 лет лишения свободы.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, вину свою он признает полностью, отобрана явка с повинной. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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