Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил известному в округе волонтеру Айшат Нажмудиновой медаль «За гражданскую инициативу».
Айшат живет в Салехарде, но успевает руководить проектами в Губкинском, координирует окружное отделение Всероссийского движения «Волонтёры-медики» и добровольчество на Ямале в целом.
Фото: vk.com
Сегодня девушка работает на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках в Санкт-Петербурге. Об этом глава арктического региона рассказал на своей официальной страничке в соцсети «Вконтакте».
«И это только один человек из пяти тысяч ямальских волонтеров. Вообще наши ребята - большие молодцы. Пять ямальских проектов - финалисты конкурса «Доброволец России-2018», - отметил Дмитрий Артюхов, - как и обещал им, окружной форум добровольцев Ямала теперь будет ежегодным».