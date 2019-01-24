2019-01-24T12:46:46+03:00
Общество

Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»

Айшат Нажмудинова координирует окружное отделение Всероссийского движения «Волонтёры-медики»
Анна Полякова
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Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу» Фото: vk.comГлава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу» Фото: vk.com
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил известному в округе волонтеру Айшат Нажмудиновой медаль «За гражданскую инициативу».

Айшат живет в Салехарде, но успевает руководить проектами в Губкинском, координирует окружное отделение Всероссийского движения «Волонтёры-медики» и добровольчество на Ямале в целом.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Сегодня девушка работает на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках в Санкт-Петербурге. Об этом глава арктического региона рассказал на своей официальной страничке в соцсети «Вконтакте».

«И это только один человек из пяти тысяч ямальских волонтеров. Вообще наши ребята - большие молодцы. Пять ямальских проектов - финалисты конкурса «Доброволец России-2018», - отметил Дмитрий Артюхов, - как и обещал им, окружной форум добровольцев Ямала теперь будет ежегодным».

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