Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-24T12:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил известному в округе волонтеру Айшат Нажмудиновой медаль «За гражданскую инициативу».

Айшат живет в Салехарде, но успевает руководить проектами в Губкинском, координирует окружное отделение Всероссийского движения «Волонтёры-медики» и добровольчество на Ямале в целом.

Фото: vk.com

Сегодня девушка работает на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках в Санкт-Петербурге. Об этом глава арктического региона рассказал на своей официальной страничке в соцсети «Вконтакте».

«И это только один человек из пяти тысяч ямальских волонтеров. Вообще наши ребята - большие молодцы. Пять ямальских проектов - финалисты конкурса «Доброволец России-2018», - отметил Дмитрий Артюхов, - как и обещал им, окружной форум добровольцев Ямала теперь будет ежегодным».