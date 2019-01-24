В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-24T12:29:22+03:00

В полиции он признал свою вину и раскаивается

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В Лабытнанги условно-досрочно освободившийся из мест лишения свободы мужчина подозревается в оскорблении представителя власти. Полицейские 6 января 2019 года прибыли по вызову жильцов общежития, которые жаловались на соседа, нарушающего общественный порядок. Пьяный мужчина при этом публично оскорбил правоохранителя грубой нецензурной бранью.

Как сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО, мужчина ранее был неоднократно судим. В декабре 2018 года решением суда он был освобожден по УДО в связи с примерным поведением в местах лишения свободы. Теперь он свою вину в совершенном преступлении полностью признает и раскаивается.