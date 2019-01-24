2019-01-24T11:44:13+03:00
Происшествия

Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта

Несдержанному горожанину грозит два года лишения свободы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ждет суда 56-летний горожанин. Мужчина поссорился со своим соседом и в порыве гнева, схватив палку, избил оппонента. Инцидент произошел еще в октябре 2018 года. > В ходе проверки сотрудники полиции установили, что у заявителя конфликт случился на бытовой почве.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Несдержанному новоуренгойцу грозит два года лишения свободы, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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