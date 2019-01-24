2019-01-24T11:32:39+03:00
Экономика

Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Четвертая промышленная революция изменила правила игры; какими они должны быть в быстро меняющемся мире — тема делового завтрака Сбербанк
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Сбербанк проведет 24 января деловой завтрак «Бизнес в (Де)глобализированном мире». Мероприятие состоится в рамках Всемирного экономического форума. Модератором мероприятия выступит Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Первая аксиома современного мира: главным приоритетом и показателем успеха является экономический рост. Вторая — в долгосрочной перспективе побеждает эффективный (что/кто?). Исходя из них, глобализацию было принято считать неизбежной, а порождаемые ей неравенство и периоды протекционизма — временными. Бизнес привык работать с глобальной финансовой системой, цифровой средой, едиными правилами международной торговли.

Но 4-я промышленная революция изменила правила игры. С одной стороны, все больше компаний-лидеров трансформируются в экосистемы. Синергия от развития сервисов экосистемы может быть больше, чем выгода от международной экспансии.

В быстро меняющемся мире бизнесу приходится жестко расставлять приоритеты. С другой стороны, деглобализация на государственном уровне значительно увеличила издержки и риски международного присутствия. Какую стратегию развития выбрать в таких условиях? Деглобализация — это временная проблема или новая нормальность? Об этом мы поговорим на деловом завтраке Сбербанка «Бизнес в (Де)глобализированном мире».

Трансляция делового завтрака

На английском:

https://www.youtube.com/watch?v=MTXkDytK3xw

На русском языке:

https://www.youtube.com/watch?v=VCPIWFacPbQ

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