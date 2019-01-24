2019-01-24T12:53:28+03:00
Общество

Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции

Правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления
Анна Полякова
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Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции Фото: yanao.sledcom.ruПримерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции Фото: yanao.sledcom.ru
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В Лабытнанги пьяный 20-летний рецидивист с ножом в руках ограбил подростка. Как выяснилось, освободившийся по УДО разбойник напал на 15-летнего юношу 23 января. Это произошло около 18 часов на площади в центре города.

Юноша попытался оказать сопротивление, но мужчина угрожал кухонным ножом. Отдав нападавшему телефон, парень сразу же обратился в полицию. Однако и сам злодей после неудачной попытки воспользоваться чужим телефоном тоже отправился в отделение. Он отдал телефон и признался, что только что совершил разбойное нападение.

Этот мужчина в 2016 году, когда был еще несовершеннолетним, за хищение имущества был осужден по 12 эпизодам к четырем годам лишения свободы. В конце декабря прошлого года он условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы за примерное поведение.

Следователь, изучив личность подозреваемого и обстоятельства совершения им преступления, обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства совершенного преступления, - сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

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