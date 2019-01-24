Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-24T11:02:43+03:00

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Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников», построенные по заказу «Газпром нефти», приступили к совместной работе в Арктике.

Задачей ледоколов является обеспечение безопасной и эффективной работы танкерного флота в районе терминала «Ворота Арктики», через который круглогодично отгружается нефть Новопортовского месторождения.

Транспортировка нефти происходит от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе. Именно оттуда происходят дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями, сообщает правительство ЯНАО.

Ледоколы-близнецы обеспечивают подход танкеров к арктическому терминалу и способны выполнять широкий перечень задач в тяжёлых ледовых условиях: швартовные операции, буксировку, защиту «Ворот Арктики» от ударных воздействий льда.