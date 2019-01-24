В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
В МВК имени И.С. Шемановского открывается выставка «Человек Севера». Экспозиция расскажет об истории заселения территории Нижнего Приобья и полуострова Ямал.
Человек Севера не оставил после себя письменных источников. Изучать весь этот длительный период можно только по вещественным остаткам, а также по предметам этнографии коренных народов Севера – ненцев, ханты, селькупов, манси, до сегодняшнего дня сохранивших многие древние традиции.
Благодаря многолетней мерзлоте учёным удалось получить многочисленные, невиданные ранее, коллекции вещей из органических материалов: дерева, бересты, кожи, ткани. Можно смело утверждать, что люди жили на Севере с глубокой древности. На сегодняшний день самые ранние памятники относятся к эпохе мезолита (IX-VII тысячелетия до н. э.).
Как отмечают сотрудники МВК, огромное количество артефактов из археологической коллекции музея помогут глубже понять собирательный образ жителя Севера, включивший в себя судьбы многих поколений людей, формировавших культуру, типы хозяйственных адаптаций в течение восьми тысяч лет.