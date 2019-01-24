Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-24T09:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С вопросами к главе администрации Ивану Кононенко во время личного приема обратились пять салехардцев. Трое – за решением жилищного вопроса, в частности, о предоставлении служебного жилого помещения и улучшения жилищных условий. В одном случае вопрос был решен на месте. Супружескую пару обрадовали известием, что подошла их очередь и уже в ближайшее время они смогут отпраздновать новоселье. Осталось оформить все необходимые документы и можно переезжать из аварийного барака в капитальную двухкомнатную квартиру.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, еще два обращения касались восстановления в очереди на получение земельного участка многодетным. Кроме того, салехардцы просили принять меры к нерадивым соседям, которые бесконечно шумят и затапливают квартиру заявителя. По каждому случаю горожанам дали разъяснения и рекомендации.

К слову, личный прием граждан глава администрации проводит два раза в месяц. Каждый житель окружной столицы может предварительно записаться на прием и лично задать интересующий вопрос, или же направить вопрос в интернет–приемную.