2019-01-24T09:14:00+03:00
Общество

Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах

Иван Кононенко провел личный прием граждан
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах Фото: salekhard.orgГлава Салехарда пообещал горожанам помочь разобраться в жилищных проблемах Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

С вопросами к главе администрации Ивану Кононенко во время личного приема обратились пять салехардцев. Трое – за решением жилищного вопроса, в частности, о предоставлении служебного жилого помещения и улучшения жилищных условий. В одном случае вопрос был решен на месте. Супружескую пару обрадовали известием, что подошла их очередь и уже в ближайшее время они смогут отпраздновать новоселье. Осталось оформить все необходимые документы и можно переезжать из аварийного барака в капитальную двухкомнатную квартиру.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, еще два обращения касались восстановления в очереди на получение земельного участка многодетным. Кроме того, салехардцы просили принять меры к нерадивым соседям, которые бесконечно шумят и затапливают квартиру заявителя. По каждому случаю горожанам дали разъяснения и рекомендации.

К слову, личный прием граждан глава администрации проводит два раза в месяц. Каждый житель окружной столицы может предварительно записаться на прием и лично задать интересующий вопрос, или же направить вопрос в интернет–приемную.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лабытнанги задержали 26-летнего разбойника за нападение на женщину
Глава Ямала вручил известному на Ямале волонтеру медаль «За гражданскую инициативу»
В Лабытнанги мужчина, освободившийся по УДО, нагрубил полицейскому
Новоуренгоец избил соседа палкой после бытового конфликта
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Примерный рецидивист ограбил подростка и сдался полиции
Ледоколы «Газпром нефти» приступили к круглогодичному сопровождению отгрузки арктической нефти
В главном музее Ямала познакомят с «Человеком Севера»
Экстремалы соберутся в Ноябрьске на зимний фестиваль
Тазовчанина за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку посадили на 4 года
На трех ямальских зимниках повысился тоннаж
Погода на Ямале 23 января: морозы крепчают
Жилые дома Салехарда проверят на безопасное подключение к газоснабжению
Салехардские девятиклассники испытали на себе итоговое собеседование по русскому языку
На Ямале пенсионерка перечислила мошенникам почти 4 миллиона рублей
В Ноябрьске горожанину вручили благодарственное письмо от руководства УМВД за честность
На ямальских зимниках повышают тоннаж
Ученые представили оленеводам результаты исследований, касающихся тундровиков
АО «Транснефть – Сибирь» реализовало программу техперевооружения и реконструкции 2018 года в полном объеме
Археологические находки Красноселькупского район оценили эксперты
В Шурышкарском районе задержали взломщика, обокравшего магазин
Грубияна из Ноябрьска отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского
На Ямале лучший инновационный образовательный проект получит 500 000 рублей
Развлекательный комплекс в Тарко-Сале оштрафовали на 150 тысяч за нарушения безопасности
Мечта ямальской студентки сбылась в клинике Илизарова
Главе Ноябрьска за срыв сроков капремонта внесено представление
Ямальца, зарезавшего двух соседей, посадили на 19 лет
На Ямале стартовала заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера