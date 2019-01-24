2019-01-24T08:54:31+03:00
Общество

Экстремалы соберутся в Ноябрьске на зимний фестиваль

Его участниками станут сеиейные команды
Анна Полякова
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В Ноябрьске пройдет Фестиваль зимних экстремальных видов спорта. Его участниками станут команды в составе трех человек с детьми от 6 до 10 лет. Заявки от семейных команд принимают до 26 января.

Как сообщает администрация города, участников ждет насыщенная программа. Также спортсменам предстоит преодолеть трассу по горизонтально натянутым и запутанным между собой веревкам.

Эстафета состоится на территории МК-15.При себе нужно иметь перчатки, спортивную одежду и обувь, а также единую форму или отличительные элементы. Кроме того, в программе - керлинг, подъем по ледодрому, прицельные броски мячом по воротам, гонки на ватрушках.

Заявки на участие принимаются во «Дворце Молодежи».

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