2019-01-24T08:30:18+03:00
Происшествия

Тазовчанина за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку посадили на 4 года

Его задержали через два часа - выдали свежие царапины на лице, оставленные жертвой
Анна Полякова
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Тазовчанина за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку посадили на 4 годаТазовчанина за попытку изнасиловать 15-летнюю девочку посадили на 4 годаФото: Ольга Крыльцова
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В Тазовском районе местного жителя, пытавшегося изнасиловать 15-летнюю девочку, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Инцидент произошел вечером 23 ноября 2018 года в поселке Тазовский. Пьяный 24-летний мужчина на тропинке в овраге между улицами увидел незнакомую ему девушку и решил воспользоваться моментом, надеясь, что его никто не увидит на пустынной улице. Он пытался изнасиловать юную сельчанку, но та оказала активное сопротивление и расцарапала ему лицо.

Насильника спугнул случайный прохожий, который показался на тропинке прохожий. Злоумышленник бросил свою жертву и скрылся с места преступления.

Сообщение о нападении на улице тут же поступило в дежурную часть ОМВД России по Тазовскому району. По тревоге к поиску нападавшего поднялся весь личный состав территориального подразделения полиции. В результате злодея схватили в течение 2 часов. Выдали нападавшего свежие царапины на лице.

- В ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал свою вину и дал изобличающие его показания. Девочке оказана помощь, в том числе и психологическая, - пояснили в СУСК РФ по ЯНАО.

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