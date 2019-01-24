На трех ямальских зимниках повысился тоннаж

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-24T07:56:57+03:00

На трассу «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» пропускают автомобили только до 10 тонн

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Сегодня, 24 января, на Ямале три автозимника доступны для движения всех транспортных средств общей массой до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Речь идет о сезонных трассах «Уренгой – Красноселькуп», «Салехард – Надым» и автодороге «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги».

Зимник «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» открыт для всех транспортных средств общей массой только до 10 тонн.

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.

Узнать оперативную информацию о состоянии зимников и ледовых переправ можно по телефону в Салехарде 8 (34922) 7-17-04.