2019-01-24T06:06:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 января: морозы крепчают

Снегопады пройдут почти повсеместно
Анна Полякова
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В четверг, 23 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде похолодает до -37 градусов, будет малооблачно, без осадков, ветер южный 1 м/с.

В Ноябрьске - 21 градус, пасмурно, в первой половине дня пройдет снег, ветер западный 3 м/с.

В Новом Уренгое – 24 градус, пасмурно, снегопад, южный ветер 3 м/с.

В Надыме - 26 градуса с похолоданием к вечеру до -30 градусов, пасмурно, днем – кратковременный снег, ветер западный 2 м/с.

В Губкинском - 20 градусов, пасмурно, снег – в середине дня, ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 20 градусов, пасмурно, днем снегопад, ветер южный 2 м/с.

В Муравленко -24 градуса, ясная погода, небольшой снег – до обеда, западный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги - 34 градусов, облачно, без осадков, северный ветер 1 м/с.

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