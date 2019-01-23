2019-01-23T15:48:46+03:00
Общество

Жилые дома Салехарда проверят на безопасное подключение к газоснабжению

В первую очередь, на контроль возьмут дома, где хозяева не пускают сотрудников газовой службы
Анна Полякова
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В Салехарде УК проверят на соблюдение обязательств по обслуживанию и эксплуатации газового оборудования. К работе по обследованию жилого фонда члены специальной группы приступают с 1 февраля.

Сегодня к системе газоснабжения в Салехарде подключено 58 многоквартирников и 112 индивидуальных жилых домов. Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются сотрудники газовой службы – недопуск в жилые помещения. В связи с этим, в первую очередь, на контроль возьмут частные дома и квартиры, где не заключены договора на техническое обслуживание оборудования и отказывают в допуске сотрудникам газовой службы, сообщает администрация ямальской столицы.

- Прежде всего, это безопасность самих жителей и не нужно забывать о последствиях. Также есть административная ответственность - предусмотрены предписания и штрафы. Кроме того, эксплуатирующая организация вправе ограничить подачу газа, но это крайняя мера, - пояснил заместитель начальника департамента, начальник управления городского хозяйства Анатолий Рогожников.

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