Салехардские девятиклассники испытали на себе итоговое собеседование по русскому языку

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-23T15:25:14+03:00

Результаты апробации на допуск выпускников к экзамену не повлияют

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В Обдорской гимназии Салехарда состоялась апробация итогового собеседования по русскому языку. В ней приняли участие 50 девятиклассников. Результаты на допуск выпускников к экзамену не повлияют.

Реальная процедура запланирована на 13 февраля, сообщает администрация города. На прохождение испытания отводится 15 минут. На подготовку дается до двух минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность собеседования увеличивается до 30 минут.

Раньше в школе сдавали устные экзамены по билетам, здесь же проверяется спонтанная речь, то есть ребенок не знает, какие будут темы, какие вопросы ему будут задавать.

- Те коммуникативные навыки, которые проверяются, они у детей уже сформированы. В каждом классе, на каждом устном предмете, начиная с начальной школы, это всё отрабатывается. Поэтому ничего страшного в этом нет» - рассказала один из экспертов, учитель русского языка и литературы МАОУ «Обдорская гимназия» Чулпан Ниязбагина.

Необходимость во введении устного собеседования появилась после принятия Концепции преподавания русского языка и литературы и связана с формированием коммуникативных навыков. Основной акцент делается на оценке спонтанной речи.