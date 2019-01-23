Почти 4 миллиона рублей ямальская пенсионерка отдала мошенникам

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-23T14:53:07+03:00

Аферисты обещали ей компенсацию за заказанные ее опасные мази

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В Салехарде расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Более 3 700 000 рублей пенсионерка отдала мошенникам, которые обещали ей компенсацию за заказанные ранее лекарственные мази, которые якобы были признаны опасными для жизни.

Как доверчивая 63-летняя горожанка рассказала в полиции, незнакомая женщина ей позвонила днем 29 октября 2018 года.

Для того чтобы получить компенсацию, сказала незнакомка, северянке необходимо заплатить налог. С 31 октября по 18 декабря 2018 года пенсионерка, поддавшись на уговоры мошенников, перевела на различные банковские счета денежные средства в сумме более 3 700 000 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.