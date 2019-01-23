2019-01-23T14:43:31+03:00
Общество

В Ноябрьске горожанину вручили благодарственное письмо от руководства УМВД за честность

Мужчина нашел в банкомате 100 тысяч рублей и отнес в полицию
Анна Полякова
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В Ноябрьске горожанину вручили благодарственное письмо от руководства УМВД за честность Фото: 89.мвд.рфВ Ноябрьске горожанину вручили благодарственное письмо от руководства УМВД за честность Фото: 89.мвд.рф
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Житель Ноябрьска не поддался искушению и отдал случайно полученные 100 тысяч рублей полиции.

Кругленька сумма нечаянно попала ему в руки 16 января. Известно, что ноябрянин Игорь Мазаев получил в банкомате чужие 100 тысяч рублей и обратился в полицию, чтоб найти их владельца.

- Остались 100 тысяч зажаты. Деньги не прошли по операции, а человек ушел. Это просто деньги какого-то гражданина. Время зафиксировал… Чтобы взять чужое? Это все с детства знают, твое то - что ты трудом заработал, - северянин.

Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, мужчина проявил бдительность и передал денежные средства сотрудникам полиции.

За его активную гражданскую позицию и проявленную сознательность врио начальника ОМВД России по г. Ноябрьску Дмитрий Турков вручил ему в присутствии личного состава сотрудников полиции благодарственное письмо и выразил Мазаеву Игорю Леонидовичу слова благодарности.

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