В Ноябрьске горожанину вручили благодарственное письмо от руководства УМВД за честность
Житель Ноябрьска не поддался искушению и отдал случайно полученные 100 тысяч рублей полиции.
Кругленька сумма нечаянно попала ему в руки 16 января. Известно, что ноябрянин Игорь Мазаев получил в банкомате чужие 100 тысяч рублей и обратился в полицию, чтоб найти их владельца.
- Остались 100 тысяч зажаты. Деньги не прошли по операции, а человек ушел. Это просто деньги какого-то гражданина. Время зафиксировал… Чтобы взять чужое? Это все с детства знают, твое то - что ты трудом заработал, - северянин.
Как пояснили в УМВД России по ЯНАО, мужчина проявил бдительность и передал денежные средства сотрудникам полиции.
За его активную гражданскую позицию и проявленную сознательность врио начальника ОМВД России по г. Ноябрьску Дмитрий Турков вручил ему в присутствии личного состава сотрудников полиции благодарственное письмо и выразил Мазаеву Игорю Леонидовичу слова благодарности.