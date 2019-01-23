На ямальских зимниках повышают тоннаж

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-23T14:10:59+03:00

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Автозимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» 23 января с 16:00 доступен для движения всех видов авто общей массой до 10 тонн на всем протяжении. В полночь 24 января на зимней автодороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги» будет разрешено движение всех видов транспорта общей массой до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, проезд по автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» был открыт накануне после непогоды. Здесь властвовал порывистый ветер 13-18 м/с. Снегопад и ограниченная видимость сутки мешали безопасному движению по автодороге.

Теперь на сезонную трассу пропускают все полноприводные автомобили общей массой до 30 тонн. Зимник «Салехард – Надым» открыт для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.

Телефон для справок: +7 (34922) 7-17-04.