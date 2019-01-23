2019-01-23T14:10:59+03:00
Общество

На ямальских зимниках повышают тоннаж

Доступнее становится трассы «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги»
Анна Полякова
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На ямальских зимниках повышают тоннаж Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа ямальских зимниках повышают тоннаж Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Автозимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» 23 января с 16:00 доступен для движения всех видов авто общей массой до 10 тонн на всем протяжении. В полночь 24 января на зимней автодороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги» будет разрешено движение всех видов транспорта общей массой до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, проезд по автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» был открыт накануне после непогоды. Здесь властвовал порывистый ветер 13-18 м/с. Снегопад и ограниченная видимость сутки мешали безопасному движению по автодороге.

Теперь на сезонную трассу пропускают все полноприводные автомобили общей массой до 30 тонн. Зимник «СалехардНадым» открыт для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.

Телефон для справок: +7 (34922) 7-17-04.

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