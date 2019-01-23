Ученые представили оленеводам результаты исследований, касающихся тундровиков

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-23T13:45:41+03:00

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Оленеводам Надымского и Ямальского районов рассказали о результатах исследований в области рационального использования оленьих пастбищ. С тундровиками прямо в стойбищах встретились ученые.

Младший научный сотрудник центра изучения Арктики Сергей Зуев подтвердил угнетенность оленьих пастбищ, дефицит хозяйственного запаса кормовых лишайников. Исследования в Ямальском и Тазовском районах проводились в 2017 году. В 2018 работы продолжились на территории Приуральского района.

Кроме того, оленеводам были представлены результаты исследования опыта изгородного оленеводства Пуровского и Красноселькупского районов. Сергей Зуев разъяснил сложности развития таежного оленеводства и круглогодичного выпаса оленей тундры в лесной зоне. Также с оленеводами обсудили вопросы восстановления кормовых запасов на полуострове Ямал, какие меры необходимо принять, чтобы минимизировать влияние на оленьи пастбища.

Научный сотрудник центра изучения Арктики Валерий Кибенко собрал социологические данные об оценках состояния оленьих пастбищ, влиянии климатических изменений и промышленного освоения на традиционный образ жизни, информацию о жизненных стратегиях оленеводов и их детей, материально-техническом, продовольственном обеспечении и других социально-экономических аспектах.

В 2020 году планируется опрос среди оленеводов Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов. По результатам исследований в органы власти предоставляются аналитические записки о социально-экономических аспектах жизни оленеводов, сообщает Научный центр изучения Арктики.