СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-23T13:13:37+03:00

АО «Транснефть – Сибирь» реализовало программу техперевооружения и реконструкции 2018 года в полном объеме

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АО «Транснефть – Сибирь» в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции и программу капитального ремонта 2018 года.

В целях повышения надежности заменены и введены в эксплуатацию 17 участков магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 160 км. В том числе, введен в эксплуатацию подводный переход через реку Киргаз протяженностью 13 км (Тюменская область). На линейной части магистральных трубопроводов устранено 1990 дефектов, включая 7 - на подводных переходах, заменено 8 км коррозионных участков МН.

АО «Транснефть – Сибирь» в 2018 году завершило обустройство шести мостовых сооружений через водные преграды в местах пересечения с магистральными нефтепроводами. Еще три конструкции находятся на этапе строительства.

В течение минувшего года на нефтеперекачивающих станциях предприятия выполнены работы по строительству новых объектов, модернизации и капитальному ремонту зданий и сооружений. В частности, реконструировано четыре резервуара вертикальных стальных, введены в эксплуатацию две системы автоматики: на ЛПДС «Салым» и ЛПДС «Кедровое». Кроме того, в 2018 году на производственных объектах предприятия заменены и введены в эксплуатацию 37 электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов с улучшенными показателями качества и энергоэффективности оборудования, на 12 НПС внедрены оперативные системы измерения количества и показателей качества нефти.

В целях повышения энергоэффективности в минувшем году проведен ремонт 9 км тепловых сетей на 11 производственных объектах. В котельных ЛПДС «Муген» и ЛПДС «Торгили» произведена замена пяти котлов на четыре современных с высоким КПД. В Ноябрьском УМН на ЛПДС «Пур-Пе» выполнена газификация котельной мощностью 8 МВт, что позволило снизить затраты на потребляемое топливо в 3,5 раза. На ЛПДС «Нижневартовская» Нижневартовского УМН введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная российского производства мощностью 12 МВт.

В 2018 году началось строительство производственного комплекса Тюменского ремонтно-механического завода. Реализация проекта в рамках программы импортозамещения позволит организовать бесперебойную работу по изготовлению металлоконструкций в условиях возрастающих потребностей организаций системы «Транснефть».

В целях обеспечения сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» жильем построены 36-ти квартирный жилой дом в поселке Сентябрьский и 48-ми квартирный жилой дом в микрорайоне Вынгапуровский г. Ноябрьска.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции и программой капитального ремонта акционерного общества, позволяет обеспечивать безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».