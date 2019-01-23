Археологические находки Красноселькупского район оценили эксперты

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-23T13:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Находки Красноселькупского района включили в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве памятника археологии федерального значения.

8 ранее неизвестных объектов археологического наследия разновременного периода – от эпохи раннего бронзового века до позднего средневековья – стали результатом летнего полевого сезона научной экспедицией Центра этноэкологических и технологических исследований Сибири (Тюмень). Археологическая разведка проводилась в верхнем течении реки Таз Красноселькупского района.

Осенью все обнаруженные поселения (Кикки-Акки 7-8, Катыльмачи 1-2, Айёган 1, Поколька 1, Ратта 1 и Налимий Ручей 1) были поставлены на государственную охрану. Их включили в Перечень выявленных объектов культурного наследия ЯНАО. Границы их территорий утверждены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Аттестованный Минкультуры России эксперт Светлана Цембалюк подтвердила слабую изученность верхнего и среднего течения реки Таз в Красноселькупском районе (всего на территории данного муниципалитета открыто около 30 объектов археологического наследия). Она подчеркнула, что открытие каждого нового памятника здесь является важным научным событием.

Хронологическую и культурную принадлежность вновь выявленных памятников археологии предстоит уточнять в результате дальнейших раскопок. После исследований коллекция археологических находок пополнит фонды Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского.