В Шурышкарском районе задержали взломщика, обокравшего магазин

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-23T12:33:05+03:00

Ему грозит 5 лет тюрьмы

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В Шурышкарском районе кражу в магазине раскрыли по горячим следам. Сообщение о происшествии поступило 19 января от индивидуального предпринимателя.

Выяснилось, что кто-то ломом вскрыл входные двери. Его наживой стали товары на сумму более 2 600 рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний житель Шурышкарского района. Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.