В Шурышкарском районе задержали взломщика, обокравшего магазин
Ему грозит 5 лет тюрьмы
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В Шурышкарском районе кражу в магазине раскрыли по горячим следам. Сообщение о происшествии поступило 19 января от индивидуального предпринимателя.
Выяснилось, что кто-то ломом вскрыл входные двери. Его наживой стали товары на сумму более 2 600 рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний житель Шурышкарского района. Его задержали во время оперативно-розыскных мероприятий.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.