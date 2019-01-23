Грубияна из Ноябрьска отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-23T12:14:46+03:00

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Жителя Ноябрьска привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. 40-летний северянин приговорен к обязательным работам сроком 300 часов.

Его наказали за инцидент, произошедший в апреле 2018 года. Тогда ямалец в присутствии посторонних лиц выражался в адрес правоохранителя нецензурной бранью. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти. Мужчину судили по ст. 319 УК РФ, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Полицейские напоминают, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также грубияна могут отправить на обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные на срок до одного года.