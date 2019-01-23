На Ямале лучший инновационный образовательный проект получит 500 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-23T11:55:19+03:00

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Департамент образования Ямала объявил о старте грантового конкурса. Лучший инновационный образовательный проект получит 500 000 рублей на его реализацию. Общий призовой фонд - 14 000 000 рублей. Для участия предлагается четыре номинации, которые охватывают все виды и стадии получения образования: дошкольное, начальное общее, основное общее или среднее общее, дополнительное.

Как сообщили в профильном департаменте, заявки принимаются с 20 января по 20 февраля 2019 года.

Конкурсные документы можно предоставить лично или почтовым отправлением с приложением описи документов, а также в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью, на электронном носителе или по адресу электронной почты.