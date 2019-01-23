2019-01-23T11:36:28+03:00
Происшествия

Развлекательный комплекс в Тарко-Сале оштрафовали на 150 тысяч за нарушения безопасности

Проверяющие не нашли огнетушители и порошкообразную систему пожаротушения
Анна Полякова
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Руководству культурно-развлекательного комплекса МАУ «Районный молодежный центр» в Тарко-Сале пришлось раскошелиться. Прокурорская проверка в апреле 2018 года выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Так, например, в подвальных помещениях отсутствовала порошкообразная система пожаротушения при этом допускалось хранение инвентаря и различных предметов, в необходимых количествах отсутствовали огнетушители.

В результате само учреждение и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности. Им пришлось оплатить 156 тысяч рублей штрафа.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление.

Для установки необходимой системы пожаротушения были выделены средства, за допущенные нарушения 2 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

Работы по приведению культурно-развлекательного комплекса в соответствие с требованиями пожарной безопасности были закончены в декабре 2018 года, что подтвердила проверка, проведенная в январе, сообщает прокуратура ЯНАО.

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