Мечта ямальской студентки сбылась в клинике Илизарова

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-23T11:43:40+03:00

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Ямальской студентке Анне Салиндер в знаменитой клинике показали проведением сразу трёх хирургических операций. 21-летняя девушка из Салехарда мечтала об этом давно. На всероссийской акции «Ёлка желаний» она рассказала, что очень хочет посмотреть на то, как проходит высокотехнологичная медицинская операция.

23 января в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова в Кургане она увидела, как происходит эндопротезирование суставов, реконструкция верхних конечностей с применением электронного микроскопа и восстановительные манипуляции на позвоночнике.

Фото: yanao.ru

Также в ближайшее время Анна получит личную консультацию лучших специалистов медицинского учреждения по вопросам дополнительной диагностики её заболевания, методам лечения и реабилитации.

Несмотря на свое тяжёлое заболевание – врождённый вывих бедра с выраженным болевым синдромом, в прошлом году девушка поступила в Ямальский многопрофильный колледж, где сейчас успешно обучается на первом курсе по специальности «Лечебное дело».

Накануне первые советы по формированию правильной походки, профилактике остеопороза, Анне уже дал инструктор-методист ЛФК Надежда Тропина. А комплексную программу реабилитации гостья получит только после консультации с врачом.

В исполнении желания жительнице Салехарда помог полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов при содействии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает правительство ЯНАО.