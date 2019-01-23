Главе Ноябрьска за срыв сроков капремонта внесено представление

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-23T10:43:41+03:00

Многоквартирник на улице Космонавтов стал последним отремонтированным домом на Ямале в 2018 году

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Ямальская прокуратура обнародовала результаты проверок после срыва сроков капитального ремонта многоквартирных домов в Ноябрьске. Работы должны были завершиться к 01.11.2018, фактическое выполнение на указанную дату составило 92%.

В Ноябрьске нарушение определенных договорами сроков выполнения работ по капитальному ремонту было выявлено в 13 из 18 многоквартирников.

Прокуратура ЯНАО видит причину сложившейся ситуации в ненадлежащем контроле со стороны технического заказчика – Управления ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации города.

- Претензионные письма направлены недобросовестным подрядчикам только после нарушения предельного срока окончания работ. Не использовались полномочия по расторжению договоров в одностороннем порядке с последующим инициированием вопроса включения таких организаций в реестр недобросовестных подрядных организаций, - пояснили в региональном ведомстве.

В результате ремонтные работы в доме № 10 по ул. Космонавтов в Ноябрьске сданы подрядчиком лишь 24.12.2018, при этом предельный срок окончания работ установлен договором до 20.09.2018. Указанный многоквартирный дом стал последним отремонтированным домом в 2018 году в рамках региональной программы капитального ремонта.

Главе администрации Ноябрьска внесено представление об устранении нарушений закона.