2019-01-23T10:13:24+03:00
Происшествия

Ямальца, зарезавшего двух соседей, посадили на 19 лет

Они часто ссорились по поводу совместного ведения быта
Анна Полякова
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Ямальца, зарезавшего двух соседей, посадили на 19 летЯмальца, зарезавшего двух соседей, посадили на 19 летФото: Ольга Крыльцова
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Жителю села Аксарка Приуральского, убившему соседей, зачитали приговор. Кровавую расправу он учинил 6 марта 2018 года.

По материалам дела, в около 16 часов трое мужчин, соседи по коммуналки, распивали спиртные напитки. Ранее они конфликтовали по поводу совместного ведения быта. Во время застолья между ними опять вспыхнул скандал. Обидевшись на оскорбления потерпевших, осужденный решил их убить.

Не найдя нож в своей квартире, он отправился к сестре, где ничего не объясняя женщине, взял кухонный нож и вернулся в коммунальную квартиру. В ярости он 7 раз ударил соседа ножом в грудь. Затем он прошел в другую комнату, где его второй обидчик спал с

От полученных ранений мужчины, 1978 и 1970 годов рождения, скончались на месте происшествия.

Убийца вернулся на кухню, где в одиночестве продолжил распивать до тех пор, пока на место происшествия не явилась следственно-оперативная группа.

Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обжалованный в апелляционном порядке приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения.

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