2019-01-23T09:51:59+03:00
Общество

На Ямале стартовала заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера

На территории округа действуют два направления поддержки
Анна Полякова
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На Ямале стартовала заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера Фото: yanao.ruНа Ямале стартовала заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера Фото: yanao.ru
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Ямальцы, состоящие на учёте на получение соцвыплат для приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севера, с января по июль могут подтвердить своё участие на 2020 год. Если северянин хочет переехать в районы с благоприятным климатом, но ещё не встал на учёт, то он может подать документы в любое время года.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, на территории округа действуют два направления поддержки – федеральное и областное.

Ямальцы, которые предпочитают федеральное направление, могут выбрать любой регион проживания в пределах РФ. В этом году направление обеспечено средствами в размере 78,9 млн рублей, планируется, что 45 семей смогут воспользоваться господдержкой.

В первую очередь, выплаты получают инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера, вторыми и третьими в списках фигурируют пенсионеры и безработные.

Получив жилищный сертификат, гражданин самостоятельно приобретает недвижимость на рынке жилья.

Областная программа «Сотрудничество» предлагает гражданам переселиться на юг Тюменской области или в Тюмень. В этом году, как и в прошлом, на это выделили миллиард рублей из бюджета Тюменской области и ЯНАО. Социальные выплаты смогут получить 400 ямальских семей. По условиям программы, в первую очередь господдержку получают инвалиды и пенсионеры. Отметим, направление будет действовать до 2024 года включительно.

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