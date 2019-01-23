Жители Надыма решают, как назвать будущий детсад в микрорайоне Олимпийский

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-23T09:41:54+03:00

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Надымчане озаботились вопросом названия детского сада, строительство которого начнется в 2019 году в микрорайоне Олимпийский. Он будет рассчитан на 220 воспитанников. В настоящее время подрядная организация работает над эскизами нового учреждения, сообщает администрация района.

- Просим придумать что-то интересное, оригинальное и, конечно, с нашим – северным – колоритом, соответствующее характеру и образу жизни надымчан, - обратились представители власти на сайте Надымского района.

Сбор предложений стартовал на информационном ресурсе «Живем на Севере». С 11 по 24 февраля на платформе «Предлагай!» пройдет голосование, в котором пользователи ресурса смогут поддержать один из вариантов или проголосовать против предложений, которые покажутся им неподходящими.