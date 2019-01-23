2019-01-23T09:29:06+03:00
Происшествия

Ямалец отдал мошенникам 232 тысячи рублей за вымышленный снегоход

Полиция возбудила уголовное дело
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доверчивый житель села Сеяха Ямальского района отдал 232 тысячи рублей мошенникам, сам того не подозревая. Осознав обман, 21 января он обратился в дежурную часть. В полиции он рассказал, что в январе 2019 года в интернет-магазине заказал снегоход.

После этого ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что для оформления заказа необходимо перевести всю денежную сумму на счет, тогда снегоход будет направлен железнодорожным транспортом. Однако до настоящего время снегоход не доставлен, на телефонные звонки никто не отвечает.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главе Ноябрьска за срыв сроков капремонта внесено представление
Ямальца, зарезавшего двух соседей, посадили на 19 лет
На Ямале стартовала заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера
Жители Надыма решают, как назвать будущий детсад в микрорайоне Олимпийский
На участке автодороги «Салехард – Лабытнанги» завершается капремонт
На Ямале растет заболеваемость гонконгским гриппом
Почти 600 ноябрян воспользовались бонусами портала «Живем на Севере»
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance
На Ямале за сутки в ДТП пострадали только автомобили
Погода на Ямале 23 января: похолодает до -31 градуса
В Надыме виновник ДТП заплатил 135 тысяч за лечение пострадавшего пассажира
Глава Ноябрьска дал дорожникам неделю для наведения порядка в городе
В Салехарде ждет суда женщина, расплатившаяся за алкоголь чужим телефоном
Ямальские товаропроизводители представили свою продукцию на Международной выставке
На Ямале наращивают темпы строительства автодороги «Надым – Салехард»
Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить автомобильные дороги
Салехардский комбинат принял первую крупную партию рыбы 2019 года
Прокуратура заглянула в тарелки студентов Ямальского колледжа после скандала в соцсети
Рецидивист из Лабытнанги признался в краже денег с карты
В горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена
В Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА
По автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» возобновилось движение транспорта