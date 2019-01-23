Ямалец отдал мошенникам 232 тысячи рублей за вымышленный снегоход

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-23T09:29:06+03:00

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Доверчивый житель села Сеяха Ямальского района отдал 232 тысячи рублей мошенникам, сам того не подозревая. Осознав обман, 21 января он обратился в дежурную часть. В полиции он рассказал, что в январе 2019 года в интернет-магазине заказал снегоход.

После этого ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что для оформления заказа необходимо перевести всю денежную сумму на счет, тогда снегоход будет направлен железнодорожным транспортом. Однако до настоящего время снегоход не доставлен, на телефонные звонки никто не отвечает.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Правоохранители настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.