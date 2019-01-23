2019-01-23T09:05:50+03:00
Экономика

На участке автодороги «Салехард – Лабытнанги» завершается капремонт

Осталось подключить светодиодные фонари
Анна Полякова
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На участке автодороги «Салехард – Лабытнанги» завершается капремонт Фото: yanao.ruНа участке автодороги «Салехард – Лабытнанги» завершается капремонт Фото: yanao.ru
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На участке автодороги «СалехардЛабытнанги», где велся капремонт, осталось только подключить системы освещения. На фонарных столбах установлены энергосберегающие светодиодные светильники, каждый должен прослужить не менее пяти лет.

- На следующей неделе будет работать комиссия, и мы планируем запустить линию к 1 февраля, - сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

В период с 2017-го по 2018 год на автомагистрали капитально отремонтировали 5,39 км дорожного полотна. Проезжая часть стала шире, появилось новое асфальтобетонное покрытие, обустроены съезды на территорию ДНТ «Север». Для повышения безопасности дорожного движения дополнительно появились полосы разгона и торможения.

Ремонт, капремонт и содержание автодорог автономного округа финансируются из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе «Сотрудничество». В планах на этот год – ремонт 19 участков автомобильных дорог, семь из них отремонтируют капитально, сообщает правительство ЯНАО.

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