На Ямале растет заболеваемость гонконгским гриппом

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-23T08:51:17+03:00

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На Ямале за минувшую неделю в медучреждения округа с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 3896 человек, показатель заболеваемости

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 38% и составляет 72,3 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 125 человек, что составляет 3,2% от всех заболевших. Наибольшее количество госпитализированных – это младенцы до 2 лет. Таких в больницах оказалось 51 малыш (40,8% от всех госпитализированных), 18 и старше – 35 человек, 23 дошколенка.

По данным лабораторного мониторинга респираторных вирусов в 4 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1) 2009 - свиной, в 11 пробах найден вирус гриппа А (H3N2) - гонконгский, 1 пробе - вирус парагриппа, в 4 – РС вирусы, в 10 пробах – аденовирусы, в 11 – другие.

Напомним, на предыдущей неделе в 3 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1), в 6 пробах обнаружен вирус гриппа А (H3N2), 1 пробе - вирус парагриппа, в 2 – РС вирусы, в 12 – другие.

94 человека заболели внебольничной пневмонией, госпитализировано 87 человек. В основном это люди 40-64-летнего возраста – 29 случаев (30,8% от всех заболевших), 18-39 лет – 24 случая (25,5%). При первых симптомах заболевания, советуют в региональном ведомстве, обращаться к врачу.

На Ямале вакцинировано 262059 человек - это 48,6% от общей численности населения.