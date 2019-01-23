Почти 600 ноябрян воспользовались бонусами портала «Живем на Севере»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-01-23T08:22:35+03:00

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На странице Ноябрьска регионального ресурса «Живем на Севере» сегодня зарегистрировано почти 5 160 горожан. Проведено 28 кампаний по сбору идей и предложений, из которых реализовано 18. 320 предложений были допущены к голосованию. Количество опросов на платформе «Решай» постоянно растет, сейчас их уже 89. Такие цифры озвучили в администрации Ноябрьска.

Один из последних опросов посвящен открытому городскому киберспортивному турниру, который собираются провести в 2019 году во «Дворце молодежи» планирует провести. У горожан интересуются: какой киберспортивной дисциплине посвятить эти соревнования.