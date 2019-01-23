Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-23T08:13:51+03:00

Индекс силы бренда увеличился с 90 до 93 п. п., что обеспечило Сбербанку 1-е место среди банков и 2-е место среди всех компаний-участников мирового рейтинга Brand Finance 500

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Международное рейтинговое агентство Brand Finance подготовило рейтинг ведущих брендов по итогам 2018 года. За прошедший год индекс силы бренда увеличился с 90 до 93 пунктов - в результате Сбербанк стал самым сильным банковским брендом в мире. Помимо лидерства в банковской категории, Сбербанк вошел в топ-3 самых сильных мировых брендов, уступив только Ferrari. Стоимость бренда Сбербанк за 2018 год выросла с 11,6 до 12,4 млрд долл.

В России и странах Центральной и Восточной Европы Сбербанк второй год подряд признан самым дорогим и сильным брендом.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Впервые в истории российский банковский бренд возглавил ведущий мировой рейтинг Brand Finance. Столь высокая оценка профессионального сообщества — заслуженный результат команды, которая каждый день работает над тем, чтобы сделать Сбербанк одной из лучших технологических компаний в мире. Многие инновации и технологии были разработаны и впервые внедрены именно в Сбербанке. Сейчас эти технологии используются банками и компаниями во всем мире. И, конечно, мировое лидерство для нас является важным подтверждением правильности, выбранной нами стратегии на технологическое лидерство, развитие экосистемы продуктов и сервисов для предоставления клиентам полного спектра финансовых и нефинансовых услуг в любых жизненных ситуациях».

Ключевым фактором для увеличения силы бренда Сбербанка стали инвестиции в проекты развития, сделанные за минувший год.

Инновационные сервисы, созданные Сбербанком, задают тренды для разных сфер жизни: Сбербанк первым представил на российском рынке мгновенные переводы по номеру мобильного телефона. Сегодня Сбербанк является лидером российского рынка по объемам Р2Р переводов. В 2018 году Сбербанку стал № 6 эквайром в мире и крупнейшим российским эквайером (по данным The Nilson Report) с более чем 1,7 млн POS-терминалов и 15 млн ежемесячных оплат транспорта банковскими картами в эквайринге банка. Сбербанк также является лидером по доле NFC-платежей.

Сбербанк является российским лидером по объему сделок на российском рынке ипотечного кредитования – более 2 млн зарегистрированных клиентов на сайте ДомКлик. В 2018 году банк первым предложил пользователям приложения Сбербанк Онлайн возможность открыть полнофункциональную цифровую карту Visa Digital.

В 2018 году Сбербанк расширил парк банкоматов RATM (банкоматы с функцией рециркуляции наличных) на 10 000 устройств. Сбербанк обслуживает крупнейшую сеть устройств самообслуживания с технологией NFC - 55 000 устройств принимают бесконтактные карты и проводят операции с использованием мобильных устройств. На всем новом парке банкоматов реализован сбор согласий на обработку биометрических данных, 400 банкоматов собирают биометрический шаблон. В этом году планируется обновление четверти парка банкоматов и их замена на банкоматы RATM. Операции через банкоматы по биометрическим данным будут доступны во втором полугодии 2019.

С начала года доля Сбербанка на рынке кредитования юридических лиц выросла до 32,8%, а количество активных клиентов сейчас составляет порядка 2,5 млн. В 2018 году было реализовано множество сделок с крупнейшими клиентами: каждая вторая структурированная сделка на рынке профинансирована Сбербанком. Кроме того, в прошлом году банком проведена первая в мире внебиржевая трехсторонняя сделка РЕПО на технологии блокчейн и первая в России сделка ICO в «регулятивной песочнице» ЦБ. Банк активно развивает стратегию безбумажного взаимодействия с клиентами – около 1 млн клиентов регулярно подписывают договора и финансовую документацию в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн» с помощью технологии e-invoicing. Сбербанк создал технологию онлайн-кредитования для крупного бизнеса на основе AI-моделей, не имеющую аналогов в стране - решение о кредитовании принимается за 7 минут без запроса документов от клиента.

Дэвид Хейг, управляющий директор Brand Finance:

«Высокая клиентоориентированность и широкий набор финансовых продуктов, предлагаемых Сбербанком, позволяют выстроить долгосрочные отношения с клиентами и рассчитывать на их лояльность бренду. Сбербанк занимает уникальную позицию на российском рынке, активно взаимодействует с клиентами, развивает свои продукты и расширяет экосистему».

Хорошие показатели бизнес-эффективности положительно сказались на стоимости бренда, однако негативное влияние на оценку стоимости в долларах США оказали колебания валютных курсов. Brand Finance оценивает относительную силу брендов на основе 19 факторов, таких как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала, корпоративная репутация и другие. Вместе с уровнем доходов сила бренда является решающим фактором ценности бренда. При составлении рейтинга компания опирается на стандарт ISO 10668 Международной организации по стандартизации.