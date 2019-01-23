2019-01-23T08:10:36+03:00
Происшествия

На Ямале за сутки в ДТП пострадали только автомобили

Всего 22 январи произошло 19 аварий
Анна Полякова
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На Ямале за сутки в 19 авариях пострадали только автомобили Фото: vk.comНа Ямале за сутки в 19 авариях пострадали только автомобили Фото: vk.com
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На Ямале за прошедшие сутки на дорогах зарегистрировано 19 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

Так 22 января ДТП случилось около 8.15 утра в районе дома № 81/1 по улице Советской. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Киа», поворачивая налево вне перекрестка, не пропустил встречный «Ниссан». От удара «Ниссан» откинуло на дорожный знак, который рухнул на землю в метре от людей. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 292 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, 35 человек получили травмы в их числе 1 ребёнок.

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