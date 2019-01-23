На Ямале за сутки в ДТП пострадали только автомобили
На Ямале за прошедшие сутки на дорогах зарегистрировано 19 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.
Так 22 января ДТП случилось около 8.15 утра в районе дома № 81/1 по улице Советской. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Киа», поворачивая налево вне перекрестка, не пропустил встречный «Ниссан». От удара «Ниссан» откинуло на дорожный знак, который рухнул на землю в метре от людей. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители начали проверку.
С начала 2019 года на ямальских дорогах в 292 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, 35 человек получили травмы в их числе 1 ребёнок.