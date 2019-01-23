2019-01-23T05:28:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 января: похолодает до -31 градуса

Снегопады не отступают
Анна Полякова
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В среду, 23 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде похолодает до -31 градусов, будет облачно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер юго-западный 1 м/с.

В Ноябрьске - 16 градусов, пасмурно, снегопад в течение дня, ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое – 24 градус, пасмурно, периодически будет идти снег, южный ветер 2 м/с.

В Надыме - 20 градуса, пасмурно, днем – кратковременный снег, ветер южный 3 м/с.

В Губкинском - 19 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня, ветер юго-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 18 градусов, пасмурно, снегопад, ветер южный 2 м/с.

В Муравленко -18 градусов, пасмурно, небольшой снег в течение дня, юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги - 30 градусов, облачно, без осадков, западный ветер 1 м/с.

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