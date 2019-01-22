2019-01-22T18:05:21+03:00
Происшествия

В Надыме виновник ДТП заплатил 135 тысяч за лечение пострадавшего пассажира

Травмированный простил водителя
Анна Полякова
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Надымчанин, пострадавший в ДТП, простил виновника аварии за свои травмы. Тем не менее, лихачу пришлось раскошелиться.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, взысканы денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего, который с множественными телесными повреждениями находился на лечении в условиях круглосуточного стационара. Стоимость оказанных медицинских услуг составила более 135 тыс. рублей. По закону эту сумму возмещает причинивший вред здоровью застрахованного лица.

В рамках возбужденного службой судебных приставов исполнительного производства из дохода виновника ДТП производились ежемесячные удержания. С февраля 2018 до 16 января 2019 года ему удалось выплатить всю сумму.

Уголовное дело постановлением суда было прекращено из-за примирения сторон. Изначально водителя судили по статье ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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