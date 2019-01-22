Глава Ноябрьска дал дорожникам неделю для наведения порядка в городе

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-22T17:29:53+03:00

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В Ноябрьске в сравнении с 2018 годом, разница в максимальной высоте снежного покрова составляет почти 8 см, и это с учетом того, что до конца января еще почти 10 дней. По данным метеорологов, в январе этого года снега выпало действительно больше, чем за аналогичные периоды последних двух лет. Однако глава Ноябрьска Алексей Романов считает, что это не должно сказываться на качестве содержания уличной сети, приводить к росту аварийных ситуаций, травмам и приносить дискомфорт жителям города.

Сегодня в муниципалитете прошло совещание, посвященное уборке города от снега. Дорожники сетуют не только на непрекращающиеся снегопады, которые, по их словам, сводят на нет результаты их каждодневной работы, сообщает администрация города.

Как пояснили представители компании «Севердорстрой», отвечая на претензии заказчика, причиной, повлиявшей на некачественное исполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, стала поломка техники.

- Давайте обозначим реальные сроки, в течение которых все будет приведено в соответствие, - отметил Алексей Романов.

Подрядчику дали неделю на то, чтобы навести порядок на улично-дорожной сети Ноябрьска.

Добавим, что в адрес подрядчика, со стороны администрации, звучит не только критика, но и применяются конкретные меры воздействия, так, за январь компания получила уже 13 предписаний и 4 штрафа.