В Салехарде ждет суда женщина, расплатившаяся за алкоголь чужим телефоном

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-22T17:23:11+03:00

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В Салехарде будут судить 30-летнюю женщину за кражу телефона, которым она расплатилась за алкоголь.

Уже судимая жительница поселка с 14 на 15 сентября 2018 года гостила у своих знакомых в Салехарде. Во время пьяного застолья дама воспользовалась тем, что один из ее приятелей уснул, и решила приобрести алкоголь, расплатившись за него сотовым телефоном мужчины. Женщина позвонила знакомому таксисту, попросила купить спиртное, после передала ему телефон, утверждая, что это ее личная вещь.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Кража». С подозреваемой взяли подписку о невыезде. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, материалы направлены в городской суд для принятия решения по существу.