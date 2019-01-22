СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-22T17:08:33+03:00

Ямальские товаропроизводители представили свою продукцию на Международной выставке Фото: правительство ЯНАО

Северяне заключили два соглашения за один день

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Ямальские товаропроизводители вошли в число отечественных 50 компаний, представляющих свою продукцию в рамках экспозиции Российской Федерации на 84-ой Международной выставке продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зелёная неделя».

Российскую экспозицию открыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он пожелал ямальцам успешного развития, отметив, что продукция из северных дикоросов – удачна и уже узнаваема.

Накануне, 21 января, на площадке Международной выставки руководитель ямальской ПФ «Ныда-Ресурс» Жанна Гусак подписала соглашения о намерениях сотрудничества с узбекскими компаниями ООО «Капитал Агро Импекс», ООО «Shayxali Tayyorlov Savdo».

Как сообщили в праивтельстве ЯНАО, интересы по экспорту на внешние рынки продукции этих трёх компаний совпадают, именно поэтому они договорились рассмотреть все способы реализации данного направления.

Кроме того, товаропроизводители рассматривают варианты создания совместного предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.